При пожаре после атаки БПЛА в Ростовской области пострадали 18 человек
Тушение пожара на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинских беспилотников продолжается. Об этом сообщила администрация Пролетарского района.
Накануне на юго-востоке Ростовской области отразили атаку БПЛА, обломки упали в районе складов в Пролетарске. Из-за их падения загорелось дизельное топливо, напоминает Ura.ru.
«На территории Пролетарского городского поселения... с 00:00 ч. 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации... Угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует», — говорится в заявлении в Telegram-канале властей.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию, в результате ЧП пострадали 18 человек.
«Пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное», — отметили власти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru