При пожаре после атаки БПЛА в Ростовской области пострадали 18 человек

Тушение пожара на складе в Пролетарске Ростовской области после атаки украинских беспилотников продолжается. Об этом сообщила администрация Пролетарского района.

Накануне на юго-востоке Ростовской области отразили атаку БПЛА, обломки упали в районе складов в Пролетарске. Из-за их падения загорелось дизельное топливо, напоминает Ura.ru.

«На территории Пролетарского городского поселения... с 00:00 ч. 19.08.2024 введен режим чрезвычайной ситуации... Угроза распространения огня на жилые дома и соседние объекты отсутствует», — говорится в заявлении в Telegram-канале властей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на районную администрацию, в результате ЧП пострадали 18 человек.

«Пятеро — в тяжелом состоянии, готовятся к прибытию санавиации; 13 — оказана медицинская помощь, состояние пациентов удовлетворительное», — отметили власти.

