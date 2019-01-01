При пожаре на SSJ 100 погибли 13 человек

Жертвами пожара на авиалайнере Sukhoi Superjet 100 в аэропорту «Шереметьево» стали 13 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщении Следственного комитета РФ.

Как сообщили в Росавиации, на борту самолета находились 73 пассажира и 5 членов экипажа.

Кроме того, в едомтве сообщили, что рейс SU1492 Москва – Мурманск совершил вынужденную посадку в Шереметьево по технической причине. На борту произошло возгорание.

Ранее в министерсте здравоохранения РФ рассказали о состоянии пострадавших при пожаре на Sukhoi Superjet 100.

