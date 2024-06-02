При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека

Пожар произошел в резервном парке НПЗ в четырех километрах от города. Возгорание началось в ходе проведения плановых технических работ, пострадали три сотрудника, уточнили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействовано 74 человека и 22 единицы техники.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, передает «Радиоточка НСН».

