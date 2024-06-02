При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека
В городе Ухта Республики Коми три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в резервном парке НПЗ в четырех километрах от города. Возгорание началось в ходе проведения плановых технических работ, пострадали три сотрудника, уточнили в ведомстве.
В ликвидации пожара задействовано 74 человека и 22 единицы техники.
Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, передает «Радиоточка НСН».
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