При пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Коми пострадали три человека

В городе Ухта Республики Коми три человека пострадали при пожаре на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), сообщило региональное управление МЧС в своем Telegram-канале.

Атаковавшие НПЗ в Краснодарском крае дроны несли заряды с поражающими элементами

Пожар произошел в резервном парке НПЗ в четырех километрах от города. Возгорание началось в ходе проведения плановых технических работ, пострадали три сотрудника, уточнили в ведомстве.

В ликвидации пожара задействовано 74 человека и 22 единицы техники.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать Славянский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Дроны были начинены поражающими элементами в виде стальных шариков, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: 68.mchs.gov.ru
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