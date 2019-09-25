При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси

25 сентября 201918:34

Во время посадки в аэропорту Барнаула у пассажирского самолета загорелась правая стойка шасси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. На борту «Боинга 767-300» находился 361 пассажир, а также 10 членов экипажа.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы при помощи надувного трапа.

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В начале сентября НСН писала, что пассажирский лайнер, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.

По данным «Интерфакса», командир экипажа сообщил, что после вылета не убрались задние шасси, было решено вернуться в аэропорт.

Самолет совершил благополучную посадку, никто из пассажиров не пострадал. По данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, в 07:15 в Санкт-Петербург вылетел Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн».

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ФОТО: flickr/Ronald Sarayudej
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