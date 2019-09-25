При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси

Во время посадки в аэропорту Барнаула у пассажирского самолета загорелась правая стойка шасси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. На борту «Боинга 767-300» находился 361 пассажир, а также 10 членов экипажа.

Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы при помощи надувного трапа.