При посадке в Барнауле у самолёта загорелась стойка шасси
Во время посадки в аэропорту Барнаула у пассажирского самолета загорелась правая стойка шасси. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в экстренных службах. На борту «Боинга 767-300» находился 361 пассажир, а также 10 членов экипажа.
Сообщается, что в результате ЧП никто не пострадал. Пассажиры были эвакуированы при помощи надувного трапа.
В начале сентября НСН писала, что пассажирский лайнер, вылетевший из Воронежа в Санкт-Петербург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета из-за проблем с шасси.
По данным «Интерфакса», командир экипажа сообщил, что после вылета не убрались задние шасси, было решено вернуться в аэропорт.
Самолет совершил благополучную посадку, никто из пассажиров не пострадал. По данным онлайн-табло аэропорта Воронежа, в 07:15 в Санкт-Петербург вылетел Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн».
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