При поиске пропавшего в Бурятии Ан-2 найдены обломки другого самолета
Во время поисков пропавшего неделю назад в Бурятии Ан-2 спасатели обнаружили обломки другого самолета. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник, найденный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в горно-таежной местности в июне 2019 прошлого года. Между тем, поиски пропавшего в Бурятии борта, принадлежащего авиакомпании «Феникс», продолжаются, подчеркивает Свободная пресса.
Напомним, «кукурузник» пропал вечером 19 июля, на его борту было шесть человек. После инцидента СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Во время поисковой операции спасателями обследовано более 12 тысяч квадратных километров, подчеркивает RT.
Ранее сообщалось, что иранский самолет совершил экстренную посадку во избежание столкновения с истребителем, в результате чего пострадали несколько человек на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB.
Отмечается, что экипаж иранского самолета принял решение об экстренной посадке из-за приближения к нему истребителя. Количество пострадавших не уточняется.
По данным агентства, самолет летел из Тегерана в Бейрут. Как уточняет ФАН, рейс выполняла авиакомпания "Мохан Эйр".
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