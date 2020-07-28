При поиске пропавшего в Бурятии Ан-2 найдены обломки другого самолета

Во время поисков пропавшего неделю назад в Бурятии Ан-2 спасатели обнаружили обломки другого самолета. Как пишет «Интерфакс», ссылаясь на собственный источник, найденный самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в горно-таежной местности в июне 2019 прошлого года. Между тем, поиски пропавшего в Бурятии борта, принадлежащего авиакомпании «Феникс», продолжаются, подчеркивает Свободная пресса.

Напомним, «кукурузник» пропал вечером 19 июля, на его борту было шесть человек. После инцидента СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Во время поисковой операции спасателями обследовано более 12 тысяч квадратных километров, подчеркивает RT.