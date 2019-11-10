При поисках жертвы преподавателя СПбГУ обнаружили останки неизвестного

Уточняется, что найденный человек не является девушкой, чье тело пытались обнаружить в реке. Уточняется, что в связи с этим сейчас поднят вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по факту обнаружения останков, пишут Газета.ру.

Накануне, 9 ноября следовaтели сообщили, что нaпротив одного из домов по нaбережной реки Мойки из воды был извлечен мужчинa 1956 годa рождения, в рюкзaке которого были обнaружены две отчлененные женские руки и трaвмaтический пистолет.

Ранее стало известно, что части тела, которые были найдены в пакете на Мойке, а также в квартире доцента СПбГУ Олега Соколова, принадлежали 24-летней Анастасии Ещенко, выпускнице Института истории СПбГУ. Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН воздержался от комментариев по конкретному делу, чтобы не оказать влияния на следствие. Однако, эксперт высказался по поводу извечной философско-этической проблемы - насколько совместимы гений и злодейство.

