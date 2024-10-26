При падении вертолета Ми-2 под Кировом погибли три человека

По предварительным данным, на борту находилось четыре человека - пилот и три медика. В результате падения погибли трое.

Сигнал тревоги поступил на пульт в 17:55. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Белеенки Даровского района.

Ранее на месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших, передает «Радиоточка НСН».

