При падении вертолета Ми-2 под Кировом погибли три человека

Вертолет Ми-2 санитарной авиации рухнул в Кировской области, заявили в МЧС России.

Следователи озвучили приоритетные версии крушения вертолета Ми-8 на Камчатке

По предварительным данным, на борту находилось четыре человека - пилот и три медика. В результате падения погибли трое.

Сигнал тревоги поступил на пульт в 17:55. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Белеенки Даровского района.

Ранее на месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Буров
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