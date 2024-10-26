При падении вертолета Ми-2 под Кировом погибли три человека
26 октября 202419:10
Вертолет Ми-2 санитарной авиации рухнул в Кировской области, заявили в МЧС России.
По предварительным данным, на борту находилось четыре человека - пилот и три медика. В результате падения погибли трое.
Сигнал тревоги поступил на пульт в 17:55. Катастрофа произошла неподалеку от деревни Белеенки Даровского района.
Ранее на месте падения вертолета Ми-8 под Челябинском нашли тела трех погибших, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru