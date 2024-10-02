При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек и 13 пострадали
Сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, различные ранения получили 13 человек, двое из них в тяжёлом состоянии были госпитализированы в областную клиническую больницу.
«По предварительной информации, ещё один человек погиб... Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины», - написал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что на автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами. В результате один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru