При обстреле ВСУ села в Белгородской области погиб человек и 13 пострадали

Сельхозпредприятие в селе Ясные Зори Белгородского района попало под обстрел ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, различные ранения получили 13 человек, двое из них в тяжёлом состоянии были госпитализированы в областную клиническую больницу.

«По предварительной информации, ещё один человек погиб... Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мужчины», - написал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что на автодороге «Белгород — Шебекино — Волоконовка» два грузовых автомобиля были атакованы FPV-дронами. В результате один человек погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СпецоперацияОбстрелВСУБелгородская область

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