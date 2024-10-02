Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью

Он также призвал граждан не приближайться к обломкам, а вместо этого звонить по номеру «112».

«Благодарю наших защитников», - написал губернатор.

Ранее в МЧС РФ заявили, что специалисты ведомства обезвредили на территории Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщает RT.

