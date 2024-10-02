Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью
2 октября 202416:23
Украинская ракета и три беспилотника были сбиты российскими бойцами ПВО над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.
Он также призвал граждан не приближайться к обломкам, а вместо этого звонить по номеру «112».
«Благодарю наших защитников», - написал губернатор.
Ранее в МЧС РФ заявили, что специалисты ведомства обезвредили на территории Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru