Украинскую ракету и три дрона сбили над Курской областью

Украинская ракета и три беспилотника были сбиты российскими бойцами ПВО над Курской областью. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Алексей Смирнов.

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Он также призвал граждан не приближайться к обломкам, а вместо этого звонить по номеру «112».

«Благодарю наших защитников», - написал губернатор.

Ранее в МЧС РФ заявили, что специалисты ведомства обезвредили на территории Курской области 103 суббоеприпаса кассетной ракеты HIMARS, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:СпецоперацияРакетаПВОКурская Область

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