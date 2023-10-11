При обстреле посёлка в Брянской области сгорели дом и два гаража
Вооруженные силы Украины повергли артиллерийскому обстрелу посёлок Суземка Брянской области. В результате удара сгорели один жилой частный дом и два гаража, сообщил через соцсети губернатор региона Александр Богомаз.
Из людей никто не пострадал. Как уточнил губернатор, дом и гаражи загорелись в результате прямого попадания. Ещё несколько домовладений повреждены осколками и взрывной волной. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Ранее Александр Богомаз сообщил об уничтожении трёх украинских беспилотников сегодня утром. ДВА БПЛА были сбиты после 6 часов силами ПВО на подлете к Брянску. Пострадавших и разрушений нет. Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», затем, около 11 часов был ликвидирован ещё один дрон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru