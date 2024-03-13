При обстреле города Грайворон Белгородской области пострадали две женщины
Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, один из снарядов попал в частный дом. Две женщины получили ранения, написал Гладков в своем Telegram-канале.
У одной из пострадавших травматическая ампутация конечности. Вторая получила осколочные ранения кисти.
Также повреждено второе частное домовладение и здание администрации Грайворонскго округа. Пострадавших нет.
За минувшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 320 раз. Также для атаки было использовано 27 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru