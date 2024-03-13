При обстреле города Грайворон Белгородской области пострадали две женщины

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Грайворон Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Минобороны: В Белгородской и Курской областях сорвали попытку прорыва ВСУ

По его словам, один из снарядов попал в частный дом. Две женщины получили ранения, написал Гладков в своем Telegram-канале.

У одной из пострадавших травматическая ампутация конечности. Вторая получила осколочные ранения кисти.

Также повреждено второе частное домовладение и здание администрации Грайворонскго округа. Пострадавших нет.

За минувшие сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 320 раз. Также для атаки было использовано 27 беспилотников, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ВСУОбстрелБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры