При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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По словам Гладкова, жизни мирного жителя ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время начнется восстановление энергетического объекта.

Ранее, 5 июня, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с Ura.ru заявил, что удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины. По его словам, таким образом Киев хочет снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелгородОбстрел

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