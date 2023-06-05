При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал во время ночного обстрела энергетических объектов в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
По словам Гладкова, жизни мирного жителя ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время начнется восстановление энергетического объекта.
Ранее, 5 июня, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с Ura.ru заявил, что удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины. По его словам, таким образом Киев хочет снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Красноярске сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой
- Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении
- При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
- Депутат Бабашов предрек Киеву «ужасный конец» после контрнаступления ВСУ
- Бывшая солистка «Тату» Лена Катина раскрыла пол и имя будущего ребенка
- ЛДПР предложила ввести сертификат для новорожденного ребенка
- Немецкий политолог Меркель: Люди у ВСУ закончатся раньше, чем оружие
- Два беспилотника упали на трассу М3 в Калужской области
- Бывший разведчик ВС США заявил о скрытой ненависти к Зеленскому в НАТО
- Турция с 1 июля увеличит плату за проходы через черноморские проливы на 8,3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru