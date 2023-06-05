При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель

По словам Гладкова, жизни мирного жителя ничего не угрожает, он находится под присмотром врачей. Губернатор подчеркнул, что в ближайшее время начнется восстановление энергетического объекта.

Ранее, 5 июня, полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин в разговоре с Ura.ru заявил, что удары по Белгородской области являются частью плана по наступлению Украины. По его словам, таким образом Киев хочет снизить численность боеспособных российских частей на донбасском направлении.

