При обстреле белгородского села со стороны Украины загорелся таможенный терминал

При обстреле белгородского села Нехотеевка со стороны Украины загорелся таможенный терминал. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Пожар возник при попадании снаряда в здание. По его предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.



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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
ТЕГИ:Белгород
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