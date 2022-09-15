При обстреле белгородского села со стороны Украины загорелся таможенный терминал

Пожар возник при попадании снаряда в здание. По его предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают сотрудники МЧС.

Обстрелы приграничных с Украиной областей периодически происходят в связи с ведением военных действий в соседней стране. Среди регионов, которые также подвергаются обстрелам, Курская и Белгородская области.





