При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка

До 24 увеличилось число пострадавших детей при обрушении трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону, сообщили в Минздраве.

Один человек погиб, семь пострадали из-за обрушения трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону

Уточняется, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом.

Также в результате инцидента погибла женщина, заявляли в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

Накануне сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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