При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадали 24 ребенка
31 мая 202310:48
До 24 увеличилось число пострадавших детей при обрушении трибуны Гребного канала в Ростове-на-Дону, сообщили в Минздраве.
Уточняется, что один ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо - в тяжелом.
Также в результате инцидента погибла женщина, заявляли в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.
Накануне сообщалось, что число пострадавших при обрушении трибуны выросло до 36, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили отменить штрафы для водителей, забывших права или ОСАГО
- Мишустин пообещал дальнейшее стимулирование спроса на промпродукцию
- Путин и Зеленский нанесут визиты Эрдогану после инаугурации
- Минобороны Сербии: Силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона
- Число пострадавших при обрушения трибуны в Ростове выросло до 37
- МИД ОАЭ объявил о выходе из возглавляемых США Объединенных морских сил
- Минтруд предложил принять закон о «частичной занятости»
- Из России запретили вывозить патроны и гильзы
- Российские военные нанесли авиаудар по 1-й бригаде спецназначения Украины
- Открытое горение в подмосковном ТЦ «Феникс» удалось ликвидировать
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru