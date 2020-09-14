При крушении судна у Багамских островов без вести пропали 15 человек
14 сентября 202021:47
Небольшое судно потерпело крушение в районе Багамских островов, в результате чего без вести пропали не менее 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Отмечается, что в судне находилось около 30 пассажиров.
По данным СМИ, на судне находились граждане Гаити и Ямайки. Предварительной причиной аварии называют перегруз судна.
Уточняется, что были спасены 12 человек, им врачи оказывают помощь. Поиски пропавших продолжаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru