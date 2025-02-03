При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров

При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 фигуристов, тренеров, членов их семей, сообщается на официальной странице Ассоциации фигурного катания США.

Уточняется, что погибли 11 действующих фигуристов - Анджела Янг, Шон Кей, Бриэль Байер, Кори Хайнос, Эдвард Чжоу, Эверли и Алидия Ливингстон, Франко Апарисио, Джинна Хан, Оливия Тер, Спенсер Лейн.

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29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе выходцы из России - чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В вертолете — трое американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую следовало предотвратить». За сутки до крушения самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер вынужденно ушел на второй круг из-за появления вертолета в небе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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