При крушении самолета в Вашингтоне погибли 28 спортсменов и тренеров

29 января в Вашингтоне пассажирский самолет Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров, в том числе выходцы из России - чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В вертолете — трое американских военнослужащих.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее «плохой ситуацией, которую следовало предотвратить». За сутки до крушения самолета авиакомпании American Airlines в аэропорту имени Рональда Рейгана в Вашингтоне другой лайнер вынужденно ушел на второй круг из-за появления вертолета в небе, передает «Радиоточка НСН».

