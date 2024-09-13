При крушении самолета в Болгарии погибли два пилота

«Сегодня в 12:13 во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12:17, в 12:30 они разбились и погибли», — заявил глава военного ведомства.

Запрянов выразил соболезнования родственникам погибших.

Ранее во Франции реактивный самолет разбился во время авиашоу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пилот воздушного судна погиб.

