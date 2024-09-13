При крушении самолета в Болгарии погибли два пилота
Два пилота погибли при крушении учебно-боевого самолета L-39 ZA во время тренировочного полета в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на министра обороны республики Атанаса Запрянова.
«Сегодня в 12:13 во время тренировочного полета, после выступления первых групп, настала очередь экипажа со второй авиабазы "Долна Митрополия". Они взлетели в 12:17, в 12:30 они разбились и погибли», — заявил глава военного ведомства.
Запрянов выразил соболезнования родственникам погибших.
Ранее во Франции реактивный самолет разбился во время авиашоу, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пилот воздушного судна погиб.
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