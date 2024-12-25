При крушении самолета близ Актау погибли 38 человек
При крушении самолета Embraer 190 в Актау погибли 38 человек, сообщил вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, передает Tengrinews.kz.
По данным МЧС Казахстана, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей. В ведомстве отметили, что среди пострадавших девять россиян. По словам Бозумбаева, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Бозумбаев добавил, что тела погибших сильно обгорели, будет проводиться опознание.
Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставит в Москву россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При крушении самолета близ Актау погибли 38 человек
- Захарова: Абхазия будет получать электроэнергию из РФ до конца февраля
- Россияне назвали главные недостатки и преимущества мессенджеров
- Найдены останки убитого 20 лет назад полковником полиции журналиста Максимова
- Памфилова заявила о поставке Украиной в Россию петард с детонатором и взрывчаткой
- Захарова: У России пока не было каких-либо контактов с командой Трампа
- Надругавшиеся над редактором «Матч ТВ» мигранты получили от 4 до 9 лет колонии
- «Оборонлогистика»: Сухогруз Ursa Major затонул в результате теракта
- Прощание с погибшим баскетболистом Тиммой пройдет 27 декабря в Риге
- Azerbaijan Airlines приостановила полеты в Грозный и Махачкалу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru