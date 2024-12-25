При крушении самолета близ Актау погибли 38 человек

По данным МЧС Казахстана, 29 пострадавших госпитализированы, среди них трое детей. В ведомстве отметили, что среди пострадавших девять россиян. По словам Бозумбаева, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Бозумбаев добавил, что тела погибших сильно обгорели, будет проводиться опознание.

Ранее стало известно, что спецборт МЧС России доставит в Москву россиян, пострадавших при авиакатастрофе в Актау, напоминает RT.

