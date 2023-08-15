При крушении Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале сообщил, что в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.
По его словам, погибший долгие годы возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, принимал участие в военной операции в Сирии.
Кумпилов отметил, что Гурова все знали как «грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира».
«Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», - написал глава Адыгеи.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Краснодарском крае во время тренировочного полёта потерпел крушение учебный самолёт Л-39, один из членов экипажа погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сети 5G в больших городах РФ развернут к 2035 году
- При крушении Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка
- Отставной полковник ГРУ Квачков назвал «беспределом» решение по делу о дискредитации армии
- Центробанк РФ допустил дополнительное повышение ключевой ставки
- ВС РФ предотвратили проникновение ДРГ ВСУ в Брянскую область
- RT: на взорвавшейся в Махачкале АЗС ранее выявляли нарушения пожарной безопасности
- Два человека пострадали при обстреле ВСУ села в Белгородской области
- Курс рубля возобновил падение после повышения ключевой ставки
- BBC News: троих граждан Болгарии арестовали в Великобритании за шпионаж в пользу РФ
- «КиноПоиск» оштрафовали на миллион рублей за фильмы с ЛГБТ-сценами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru