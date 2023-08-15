При крушении Л-39 на Кубани погиб начальник Майкопского учебного авиаполка

Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов в своём Telegram-канале сообщил, что в результате крушения самолета Л-39 в Краснодарском крае погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров.

В авиакатастрофе в Калининградской области погиб экипаж Су-30

По его словам, погибший долгие годы возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, принимал участие в военной операции в Сирии.

Кумпилов отметил, что Гурова все знали как «грамотного и опытного офицера, компетентного и мудрого командира».

«Выражаю соболезнования родным и близким Вадима Евгеньевича», - написал глава Адыгеи.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в Краснодарском крае во время тренировочного полёта потерпел крушение учебный самолёт Л-39, один из членов экипажа погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/muratkumpilov
ТЕГИ:ВКС РФКрушение СамолетаКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры