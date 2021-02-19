Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Египте
Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Египте. Пострадали не менее шести человек, передает ТАСС.
Как уточнили в посольство Российской Федерации в Каире, травмы не представляют опасности для жизни пострадавших.
Авария произошла на Синайском полуострове, когда туристический автобус ехал из курортного Шарм-эш-Шейха в столицу Египта. Всего в автобусе было до шести десятков пассажиров.
Известно, что среди пострадавших есть также трое граждан Украины.
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