Туристический автобус с россиянами попал в ДТП в Египте

Автобус с российскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие в Египте. Пострадали не менее шести человек, передает ТАСС.

Как уточнили в посольство Российской Федерации в Каире, травмы не представляют опасности для жизни пострадавших.

Авария произошла на Синайском полуострове, когда туристический автобус ехал из курортного Шарм-эш-Шейха в столицу Египта. Всего в автобусе было до шести десятков пассажиров.

Известно, что среди пострадавших есть также трое граждан Украины.

