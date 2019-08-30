При аварийной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека

Число погибших во время аварийной посадки Ан-2 в тайге в Якутии увеличилось до двух. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Источник отмечает, что во время инцидента на борту находилось семь человек.

Пострадавшие эвакуируют в Якутск. Необходимую помощь им окажут медики и психологи. Ранее самолёт Ан-2 совершил вынужденную посадку в районе озера Силян-Кюель.

Накануне НСН писала, что Ан-2 совершил вынужденную посадку в Ростовской области. После отказа двигателя легкомоторный частный самолет вынужденно приземлился в поле в Миллеровском районе. Источник отмечает, что на борту Ан-2 находилось три человека, никто не пострадал.

Отметим, что это уже не первый за эту неделю инцидент с самолетом Ан-2. Ранее «кукурузник» совершил жесткую посадку в Курской области после того, как задел кроны деревьев. Инцидент произошёл во время обработки химикатами сельскохозяйственного поля. На борту находился один пилот. Он во время инцидента не пострадал.



