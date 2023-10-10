Горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара

По информации спасателей, загорелся резервный дегазационный короб. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадал один сварщик. По данным издания, мужчина находится в сознании.



На месте происшествия сейчас работают 32 сотрудника МЧС и семь единиц техники.

Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло в подмосковной Коломне, пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 года рождения, напоминает RT.

