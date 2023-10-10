Горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара
10 октября 202310:10
Горняков на одной из шахт «Распадской» эвакуировали из-за пожара, сообщили в МЧС.
По информации спасателей, загорелся резервный дегазационный короб. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что пострадал один сварщик. По данным издания, мужчина находится в сознании.
На месте происшествия сейчас работают 32 сотрудника МЧС и семь единиц техники.
Ранее ДТП с двумя автомобилями произошло в подмосковной Коломне, пострадали девочка 2019 и мальчик 2014 года рождения, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru