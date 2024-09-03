При атаке украинского БПЛА под Белгородом поврежден храм

Украинские беспилотники атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«FPV-дрон нанес удар по зданию храма Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района. В результате взрыва загорелся купол храма», — написал губернатор в Telegram-канале.

Гладков подчеркнул, что очаг возгорания оперативно потушили. Также в Грузском дрон ВСУ повредил кровлю социального объекта.

Кроме того, в городе Шебекино беспилотники атаковали коммерческое предприятие и повредили частный дом. При этом в селе Ржевка из-за удара БПЛА по территории предприятия получили повреждения два автомобиля, одна машина сгорела.

Как отметил Гладков, в результате атак никто не пострадал.

Ранее ВСУ обстреляли шесть населенных пунктов Белгородской области, два человека получили ранения, напоминает 360.ru.

