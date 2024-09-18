При атаке БПЛА в Шебекине пострадали четыре человека
Четыре человека пострадали в результате атаки дрона в городе Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что БПЛА ударил по служебному автобусу. При атаке одна женщина получила осколочные ранения рук, еще одна — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавших доставят в городскую больницу №2.
«Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи», — написал Гладков.
Ранее в Шебекинском городском округе FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, который двигался по дороге, пострадали два человека, напоминает 360.ru.
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