При атаке БПЛА в Ельце повреждены 30 квартир

Тридцать квартир получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в городе Елец в Липецкой области. Об этом сообщает правительство региона.

Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что в небе над городом были подавлены БПЛА, обломки упали в промзоне, в результате возник пожар, отмечает РЕН ТВ. Также обломки рухнули на жилой дом. По словам главы региона, были повреждены 20 квартир, требуют восстановления крыша и окна.

«Обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», - заявили в областном правительстве.

По данным властей, местные жители отказались ехать в пункты временного размещения.

