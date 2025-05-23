При атаке БПЛА в Ельце повреждены 30 квартир
Тридцать квартир получили повреждения при атаке беспилотников ВСУ в городе Елец в Липецкой области. Об этом сообщает правительство региона.
Ранее губернатор области Игорь Артамонов сообщил, что в небе над городом были подавлены БПЛА, обломки упали в промзоне, в результате возник пожар, отмечает РЕН ТВ. Также обломки рухнули на жилой дом. По словам главы региона, были повреждены 20 квартир, требуют восстановления крыша и окна.
«Обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», - заявили в областном правительстве.
По данным властей, местные жители отказались ехать в пункты временного размещения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru