При атаке БПЛА на центральном рынке Курска повреждены два павильона
При ударе бепилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины вечером 4 апреля по центральному рынку Курска повреждены два торговых павильона. Остальные торговые точки функционируют в штатном режиме, сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию областного центра.
На месте удара БПЛА оперативно побывали первый заместитель губернатора Алексей Смирнов, мэр города Игорь Куцак, работали оперативные службы. Пожарные ликвидировали возгорание, возникшее после двух взрывов. Люди не пострадали.
Как сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН», сейчас территория по периметру торговых рядов на центральном рынке огорожена. Кроме того, в Железнодорожном округе проводится обследование частного дома, который сгорел в результате атаки украинского дрона. Жильцы сумели спастись.
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