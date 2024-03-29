«Презумпция виновности»: Трунов назвал уникальным дело о конфискации «Макфы»
Трехлетний срок давности преступления, которое вменяется бенефициару АО «Макфа» Михаилу Юревичу, давно прошел, поэтому уголовное преследование в данном случае бесперспективно, сказал НСН Игорь Трунов.
Обращение имущества предпринимателей в доход государства — уникальный случай, когда доказательства должен предъявлять ответчик, а не прокуратура, в данном случае действует «презумпция виновности». Об этом НСН заявил президент Союза адвокатов России, доктор юридических наук Игорь Трунов.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции крупнейшего в стране производителя макаронных изделий — АО «Макфа». Прокуроры полагают, что компания имеет коррупционное происхождение, поскольку его бенефициаром является бывший депутат Госдумы (2005-2010) Михаил Юревич, который впоследствии был мэром Челябинска и губернатором Челябинской области, при этом отмечается, что чиновники не могут совмещать госслужбу с бизнесом. Трунов, который представляет интересы Юревича и членов его семьи, сообщил, что сейчас формируется команда адвокатов по делу.
«В деле фигурируют 45 ответчиков (11 физических лиц и 34 юрлица). Мы формируем команду не менее чем из 20 адвокатов, я представляю интересы Юревича и членов его семьи. Концепция такого рода дел заключается в презумпции виновности (пожалуй, уникальный случай, когда доказательства предъявляет не обвинитель, а ответчик). Прокурор обращается в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства имущества, в отношении которого бывшим или действующим чиновником не представлено доказательств его приобретения на законные доходы. Дальше этот чиновник должен доказать, что это имущество приобретено на законные доходы. Получается, что ответчик должен быть готов больше, чем прокуратура: адвокаты с ответчиками должны предоставить серьезный объем документов, который свидетельствует о том, что все это легально, законно и не имеет никакого отношения к коррупции», — сказал Трунов.
Собеседник НСН отметил, что сроки давности вменяемого Юревичу преступления давно прошли.
«Юревич достаточно давно (уже лет пять назад) уехал из России. Срок давности составляет три года, то есть он уже давно прошел, и это главный вопрос. Естественно, я на связи с моим доверителем, помимо ордера и соглашения, мне нужна нотариальная доверенность, которая сейчас оформляется», — заключил юрист.
Ранее коттеджный поселок «Яблоневый сад» в подмосковном Одинцове, в котором находятся в том числе дома основателей ЮКОСа Михаила Ходорковского и Леонида Невзлина (признаны в России иноагентами), Платона Лебедева и бывших топ-менеджеров организации, был обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры.
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