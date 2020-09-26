Президент Зеленский объявил на Украине траур из-за крушения Ан-26
Президент Украины Владимир Зеленский объявил субботу, 26 сентября, траурным днем в связи с с авиакатастрофой самолёта Ан-26 в Харьковской области.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы государства.
«<...>Постановляю: объявить на Украине 26 сентября днём траура», — сказано в документе.
Сегодня на Украине спустят государственные флаги на зданиях органов власти, отменят развлекательные мероприятия и поменяют теле- и радиопрограммы вещания.
Ранее служба ЧС Украины сообщила, что один из двух курсантов, выпрыгнувших с терпящего катастрофу борта, получив ожоги тела около 90%, скончался в больнице.
«По состоянию на 10:50 (мск) человек, который в результате авиационной катастрофы находился в больнице в крайне тяжелом состоянии, умер», — цитируют официальное сообщение «Известия».
Напомним, на борту Ан-26 находились 27 человек, 23 из них признаны погибшими, один пострадал. Спасатели ведут поиск ещё трёх человек.
Ранее названы две возможные причины трагедии. По версии губернатора Харьковской области Алексея Кучера, произошел отказ двигателя. Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что воздушная машина могла зацепиться крылом за землю. Расследование продолжается.
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