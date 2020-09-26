Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Министр также сообщил о предварительных выводах специалистов, которые считают, что один из датчиков левого двигателя самолёта отказал.

Чёрный ящик ещё не извлечен с борта, окончательный анализ причин крушения будет сделан после расшифровки данных самописца, отметил Таран.

По его словам, за штурвалом Ан-26 находился пилот-инструктор.

Ранее стало известно о начале работы на месте авиакатастрофы госкомиссии по расследованию крушения самолёта Ан-26 около Чугуева Харьковской области.

Накануне вечером самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку недалеко от Чугуева под Харьковом. Воздушное судно с 27 пассажирами и членами экипажа. В их числе были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба. Согласно последним данным, погибли 26 человек. Двум курсантам удалось выпрыгнуть и спастись. Однако, они получили ожоги около 90% тела.

