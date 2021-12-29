Президент торгово-промышленной палаты Воронежской области погиб в ДТП

По предварительным данным, на 16 км автодороги «М-4 «Дон» - Малая Приваловка на границе с Липецкой областью», столкнулись Ford Focus, Toyota Camry и Lada Largus. В результате погиб пассажир «Тойоты», а водитель и ещё один пассажир иномарки оказались в больнице.

Также были госпитализированы два пассажира «Форда».

В правительстве Воронежской области уточнили, что погибший - президент торгово-промышленной палаты региона Юрий Гончаров.

Ранее в Кстовском районе Нижегородской области в результате столкновения трёх автомобилей погибли три человека, в том числе двое детей, сообщает RT.

