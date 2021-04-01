В Латвии после вакцинации препаратом AstraZeneсa скончалась пенсионерка

В Латвии началось расследование смерти 71-летнего мужчины, который скончался от отека легких через несколько дней после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca, сообщает Русское вещание телеканала LTV7.

Вакцина AstraZeneca сменила название

Олег Зейгермахер 5 марта получил первую дозу вакцины AstraZeneca партии ABV5300, использование которой ранее было приостановлено в ряде стран Евросоюза.

9 марта мужчина умер от отека легких от двусторонней пневмонии. Расследованием занимается Инспекция здравоохранения Латвии.

Тем временем, министры здравоохранения федеральных земель Германии постановили, что вакциной от коронавирусной инфекции AstraZeneca будут прививать исключительно людей старше 60 лет.

Такой выбор обусловлен частотой случаев тромбоза среди более молодых людей, привитых данной вакциной.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВакцинацияЛатвия
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