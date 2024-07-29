Превентивную эвакуацию начали в Миасском городском округе из-за затопления
Власти Челябинской области приступили к превентивной эвакуации в Миасском городском округе из-за угрозы затопления домов паводковыми водами. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По его словам, после накрывших область ливней вода «до сих пор поднимается» и существует риск того, что она «дойдет до жилых домов».
«Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность», - указал губернатор.
Ранее в Челябинской области из-за обильных осадков прорвало дамбу в поселке Киалим, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru