Превентивную эвакуацию начали в Миасском городском округе из-за затопления

Власти Челябинской области приступили к превентивной эвакуации в Миасском городском округе из-за угрозы затопления домов паводковыми водами. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил губернатор региона Алексей Текслер.

Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию

По его словам, после накрывших область ливней вода «до сих пор поднимается» и существует риск того, что она «дойдет до жилых домов».

«Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность», - указал губернатор.

Ранее в Челябинской области из-за обильных осадков прорвало дамбу в поселке Киалим, сообщает RT.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:ЭвакуацияНаводнениеЗатоплениеЧелябинская Область

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