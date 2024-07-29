Превентивную эвакуацию начали в Миасском городском округе из-за затопления

По его словам, после накрывших область ливней вода «до сих пор поднимается» и существует риск того, что она «дойдет до жилых домов».

«Поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность», - указал губернатор.

Ранее в Челябинской области из-за обильных осадков прорвало дамбу в поселке Киалим, сообщает RT.

