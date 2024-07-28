Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию
Из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинск из-за паводка эвакуировали около 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.
По данным источника, среди эвакуированных граждан также находятся семь детей.
26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области в результате обильных осадков прорвало дамбу. После ЧП затопило поселок Киолим. Уровень воды там держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления также находились поселки Байдашево, Карасево и Мухаметово, из которых позже эвакуировали жителей. Власти объявили режим ЧС.
27 июля река Большой Киалим вернулась в русло. Спасатели смогли полностью освободить от воды поселок Киолим. В результате ЧП никто не погиб.
Ранее в Челябинской области из-за прорыва дамбы эвакуировали более 160 человек, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru