Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию

Из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинск из-за паводка эвакуировали около 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным источника, среди эвакуированных граждан также находятся семь детей.

Эвакуация и прорыв дамбы: МЧС полностью освободили от воды поселок Киолим

26 июля на Киалимском водохранилище в Челябинской области в результате обильных осадков прорвало дамбу. После ЧП затопило поселок Киолим. Уровень воды там держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления также находились поселки Байдашево, Карасево и Мухаметово, из которых позже эвакуировали жителей. Власти объявили режим ЧС.

27 июля река Большой Киалим вернулась в русло. Спасатели смогли полностью освободить от воды поселок Киолим. В результате ЧП никто не погиб.

Ранее в Челябинской области из-за прорыва дамбы эвакуировали более 160 человек, передает RT.

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ФОТО: ТАСС / Минстрой РФ
ТЕГИ:ВодаНаводнениеЭвакуацияЧелябинская ОбластьМЧС РФ

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