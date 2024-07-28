Из-за угрозы подтопления в Еманжелинске объявили эвакуацию

Из челябинского села Еманжелинка в Еткульском районе и города Еманжелинск из-за паводка эвакуировали около 80 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

По данным источника, среди эвакуированных граждан также находятся семь детей.