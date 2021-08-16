Пресс-секретаря Навального приговорили к ограничению свободы по «санитарному делу»

Пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш признали виновной в призывах к нарушению санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве, сообщает пресс-служба Преображенского районного суда столицы.

Суд приговорил Ярмыш к ограничению свободы сроком на один год и шесть месяцев, в течение которых ей запрещается покидать своё жилище после 22:00, менять место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, а также участвовать в митингах.

Речь идёт о несанкционированной акции 23 января, в которой, по данным правоохранителей, принимали участие граждане, заражённые коронавирусом.

Ранее по этой же статье Преображенский суд Москвы признал виновной бывшего юриста ФБК (признан в РФ иноагентом и экстремистской организацией) Любовь Соболь, которой назначили наказание в виде ограничения свободы на один год и шесть месяцев.

