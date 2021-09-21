Преподаватель пермского университета рассказал, как укрылся от стрелка в аудитории

Подозреваемый в массовой бойне в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) Тимур Бекмансуров перешел из восьмого корпуса вуза в шестой, где и был обезврежен сотрудниками полиции. Об этом рассказал преподаватель университета Юрий Айдаров. По его словам, фигурант дела об убийстве «прошёл мимо аудитории», где заперся педагог с двумя коллегами и студентами.

Айдаров также сообщил, что Бекмансуров появился на территории университета в перерыве между второй и третьей парой. В аудитории были три сотрудника ПГНИУ— кроме него ещё один преподаватель и настройщик оборудования.

«Я сначала увидел бегущих по кампусу людей, потом стрелка. Мы быстро заперлись в аудитории, буквально за несколько секунд до того, как он поднялся на наш, второй этаж. Студенты сидели тихо, перевели телефоны в беззвучный режим. Ребята были на связи с родными, могли маме написать, что у них всё хорошо, что они в безопасности», — сообщил NEWS.ru педагог.

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По словам Айдарова, по дверям Бекмансуров не стрелял.

Нападение на Пермский госуниверситет произошло в понедельник, 20 сентября. 18-летний учащийся юрфака Тимур Бекмансуров пришел в учебное заведение с ружьем. В результате его действий погибли шесть человек, более 20 пострадали.

Ранее мать Бекмансурова рассказала, что ее сын не пил, не курил и вообще был «идеальным ребенком». По мнению женщины, он не страдал никакими психическими отклонениями.


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ФОТО: Скриншот видео из соцсетей
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