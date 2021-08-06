Премьер Сент-Винсента и Гренадин ранен в ходе акции протеста

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш получил ранение головы во время акции протеста. Об этом сообщает местный интернет-портал NEWS 784. Источник отмечает, что Ральф Гонсалвеш госпитализирован.

Сообщается, что нападение на премьер-министра произошло в тот момент, когда он вышел из автомобиля и проходил мимо протестующих против обязательной вакцинации. Одни из демонстрантов бросил в политика некий предмет, который попал ему в голову, после чего Ральф Гонсалвеш был госпитализирован с сильным кровотечением.

Напомним, протестующие выступают против ряда поправок в закон о здравоохранении, которые предполагают, в том числе, обязательную вакцинацию госслужащих от коронавируса.

В феврале Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах (государство в Карибском бассейне).

Сент-Винсент и Гренадины стали первым островным государством Карибского бассейна, где зарегистрирована российская вакцина от COVID-19.







