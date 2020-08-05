Меркель: Власти Германии потрясены сообщениями из Бейрута

Власти Германии потрясены сообщениями и кадрами о взрыве в Бейруте и его трагических последствиях. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости.

По словам канцлера, Германия предложит помощь Ливану. Меркель также пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления и выразила соболезнования близким погибших.

Сильный взрыв произошел в порту Бейрута. Отмечалось, что в результате половина зданий города была разрушены, больницы переполнены пострадавшими. По последним данным ливанского минздрава, пострадали более 3 тысяч человек.

Предварительно, причиной взрыва стала детонация взрывчатых веществ, хранившихся в порту. Точную причину взрыва установят в ходе расследования.

