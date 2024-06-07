Премьер-министр Дании подверглась нападению


Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению, нападавший был задержан, сообщает агентство Ritzau.

Инцидент произошел на площади Кюльторве в Копенгагене. Правительственная канцелярия заявила, что премьер была «шокирована случившимся».

В Венгрии заявили, что покушение на Фицо стало результатом кампании ненависти его оппонентов

Агентство пишет, что Фредериксен в последние дни участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
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