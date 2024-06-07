Премьер-министр Дании подверглась нападению
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подверглась нападению, нападавший был задержан, сообщает агентство Ritzau.
Инцидент произошел на площади Кюльторве в Копенгагене. Правительственная канцелярия заявила, что премьер была «шокирована случившимся».
Агентство пишет, что Фредериксен в последние дни участвовала в предвыборной кампании своего однопартийца, кандидата в Европарламент Кристеля Шалдемусе.
15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было совершено покушение в городе Гандлова, где проходило выездное заседание кабмина. Премьер-министр получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо, передает «Радиоточка НСН».
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