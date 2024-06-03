В Венгрии заявили, что покушение на Фицо стало результатом кампании ненависти его оппонентов
Покушение на главу правительства Словакии Роберта Фицо стало результатом «кампании ненависти», развернутой его политическими оппонентами, сообщил белорусскому телеканалу ОНТ глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, кампанию проводили «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики». Дипломат отметил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.
Ранее Фицо, который был госпитализирован после покушения, перевезли домой.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова 15 мая. Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в премьера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru