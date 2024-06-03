В Венгрии заявили, что покушение на Фицо стало результатом кампании ненависти его оппонентов

По его словам, кампанию проводили «либеральные мейнстримные СМИ и либеральные политики». Дипломат отметил, что призывы к убийству и разжигание ненависти нельзя считать частью свободы слова.

Ранее Фицо, который был госпитализирован после покушения, перевезли домой.

Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова 15 мая. Вооруженный мужчина несколько раз выстрелил в премьера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

