Премьер-министр Армении заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Политик рассказал об этом в прямом эфире на странице в Facebook.

По словам Пашиняна, у него нет характерных для заболевания симптомов, в том числе высокой температуры. Однако он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста, передаёт «Sputnik Армения».

Премьер-министр Армении намерен продолжать работу из своей резиденции.

В Армении выявлено 9,2 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. В стране с 16 марта действует режим ЧП, его действие продлено до 13 июня. По словам Пашиняна, задача в том, чтобы научиться жить с коронавирусом. В мае власти страны ввели послабления: открылись торговые центры, отменён запрет на работу точек общепита, возобновил работу общественный транспорт.

