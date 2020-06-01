Премьер-министр Армении заразился коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что его тест на коронавирус COVID-19 дал положительный результат. Политик рассказал об этом в прямом эфире на странице в Facebook.
По словам Пашиняна, у него нет характерных для заболевания симптомов, в том числе высокой температуры. Однако он беспокоится, как бы не заразить окружающих людей старшего возраста, передаёт «Sputnik Армения».
Премьер-министр Армении намерен продолжать работу из своей резиденции.
В Армении выявлено 9,2 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. В стране с 16 марта действует режим ЧП, его действие продлено до 13 июня. По словам Пашиняна, задача в том, чтобы научиться жить с коронавирусом. В мае власти страны ввели послабления: открылись торговые центры, отменён запрет на работу точек общепита, возобновил работу общественный транспорт.
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