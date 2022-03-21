Прекращена поисковая операция на месте обрушения в Ярославле

Спасатели прекратили поисковую операцию в здании магазина в Ярославле, где днем 20 марта на рабочих обрушились перекрытия между этажами, сообщает «РЕН ТВ».

В центре Ярославля произошло обрушение здания

Большая часть завалов уже разобрана. В результате инцидента один человек погиб, еще 10 получили травмы, трое госпитализированы.

Обрушение на площади 70 квадратных метров произошло при проведении земляных работ на улице Депутатской.

В момент инцидента в подвале находилось 15 человек. По факту произошедшего инициировано уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ОбрушениеЯрославль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры