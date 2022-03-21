Прекращена поисковая операция на месте обрушения в Ярославле
Спасатели прекратили поисковую операцию в здании магазина в Ярославле, где днем 20 марта на рабочих обрушились перекрытия между этажами, сообщает «РЕН ТВ».
Большая часть завалов уже разобрана. В результате инцидента один человек погиб, еще 10 получили травмы, трое госпитализированы.
Обрушение на площади 70 квадратных метров произошло при проведении земляных работ на улице Депутатской.
В момент инцидента в подвале находилось 15 человек. По факту произошедшего инициировано уголовное дело.
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