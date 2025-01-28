Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП

Сообщается, что инцидент произошел близ населенного пункта Пильна в ночь с 27 на 28 января. Архиеписком планировал принять участие в Рождественских чтениях в Москве.

Ранее два человека погибли в результате ДТП с участием бензовоза в Тюменской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

