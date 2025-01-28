Предстоятель епархии РПЦ в Казахстане погиб в ДТП

В Нижегородской области на трассе М12 произошло ДТП, в котором погиб глава Кокшетауской и Акмолинской епархии Русской православной церкви (РПЦ) в Казахстане архиепископ Серапион, сообщила пресс-служба казахстанской метрополии.

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Сообщается, что инцидент произошел близ населенного пункта Пильна в ночь с 27 на 28 января. Архиеписком планировал принять участие в Рождественских чтениях в Москве.

Ранее два человека погибли в результате ДТП с участием бензовоза в Тюменской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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