Представитель талибов обвинил американцев в падении людей с самолета
Официальный представитель политофиса запрещённого в России радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что в падении афганцев с вылетевшего из аэропорта Кабула американского самолёта выновны США, сообщает телеканал Sky News.
По его словам, аэропорт афганской столицы контролировали американцы, которые и должны были поддерживать безопасность, в том числе не допуская гражданских.
«Наших сил там не было. Мы не несём ответственность. Отвечали там они, это был их самолёт, а не наш», - подчеркнул Шахин.
Ранее два человека погибли при попытке покинуть Афганистан на самолёте ВВС США. Они уцепились за шасси, но сорвались, когда американское воздушное судно приступило к набору высоты.
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