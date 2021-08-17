Представитель талибов обвинил американцев в падении людей с самолета

Официальный представитель политофиса запрещённого в России радикального движения «Талибан» Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что в падении афганцев с вылетевшего из аэропорта Кабула американского самолёта выновны США, сообщает телеканал Sky News.

По его словам, аэропорт афганской столицы контролировали американцы, которые и должны были поддерживать безопасность, в том числе не допуская гражданских.

«Наших сил там не было. Мы не несём ответственность. Отвечали там они, это был их самолёт, а не наш», - подчеркнул Шахин.

Ранее два человека погибли при попытке покинуть Афганистан на самолёте ВВС США. Они уцепились за шасси, но сорвались, когда американское воздушное судно приступило к набору высоты.

