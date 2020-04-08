Представитель Бабкиной подтвердил состояние искусственной комы у артистки

Как Велор заявил агентству, решение о введении артистки в кому было принято, чтобы исключить возможного травмирования Бабкиной самой себя из-за болезненности процедуры подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом он подчеркнул, что в этом нет никакой опасности.

Как пишет Дни.ру, состояние 70-летней Бабкиной оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что тест на COVID-19 у Бабкиной показал отрицательный результат, тем не менее певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.

