Представитель Бабкиной подтвердил состояние искусственной комы у артистки
Представитель Народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной Александр Велор подтвердил, что она находится в состоянии искусственной комы. Об этом сообщает Интерфакс.
Как Велор заявил агентству, решение о введении артистки в кому было принято, чтобы исключить возможного травмирования Бабкиной самой себя из-за болезненности процедуры подключения к аппарату искусственной вентиляции легких. При этом он подчеркнул, что в этом нет никакой опасности.
Как пишет Дни.ру, состояние 70-летней Бабкиной оценивается как тяжелое.
Ранее сообщалось, что тест на COVID-19 у Бабкиной показал отрицательный результат, тем не менее певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию.
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