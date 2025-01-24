Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило работу после атаки БПЛА

Деятельность брянского предприятия «Группа Кремний Эл» приостановлена после атаки БПЛА, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу завода.

В пресс-службе уточнили, что часть производственных помещений и склад готовой продукции завода пострадали после шести прилетов беспилотников. Нарушены технологические цепочки.

Над Ленинградской областью сбили три украинских БПЛА

Пострадавших нет.

Работа предприятия «Группа Кремний Эл» после атаки БПЛА приостановлена.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили более 120 украинских беспилотников за ночь над территорией России, в том числе 37 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрянскБеспилотники

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