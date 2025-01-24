Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило работу после атаки БПЛА
Деятельность брянского предприятия «Группа Кремний Эл» приостановлена после атаки БПЛА, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу завода.
В пресс-службе уточнили, что часть производственных помещений и склад готовой продукции завода пострадали после шести прилетов беспилотников. Нарушены технологические цепочки.
Пострадавших нет.
Работа предприятия «Группа Кремний Эл» после атаки БПЛА приостановлена.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что сбили более 120 украинских беспилотников за ночь над территорией России, в том числе 37 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru