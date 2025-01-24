Предприятие «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило работу после атаки БПЛА

Завершен ремонт участка Лефортовского транспортного тоннеля Ракова: Почти 100% выпускников столичных колледжей находят работу в первый год после завершения обучения Очередной дом по программе реновации жилья построят на юго-востоке Москвы Более 1,5 миллиона человек посетили фестиваль ледяных скульптур «Снег и лед в Москве»