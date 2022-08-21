Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери

Источник сообщил изданию, что следователям удалось пообщаться с госпитализированным политологом.

По словам Дугина, ему и дочери угрожали в соцсетях. Он также отметил, что они не придавали подобным сообщениям значения.

В России государственные и общественные деятели, политики заявляют, что целью организаторов взрыва автомобиля, за рулем которого была 30-летняя журналистка, был ее отец Александр Дугин. Они поддерживали проведение российской спецоперации на Украине.

В субботу вечером, 20 августа автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на полном ходу на Можайском шоссе примерно в 21:00. По факту произошедшего возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СК. По мнению следователей, убийство Дугиной носит заказной характер. На Украине отвергают причастность к инциденту.

