Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери
Философ и общественный деятель Александр Дугин и его дочь Дарья, погибшая накануне из-за подрыва автомобиля, получали угрозы от украинских националистов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в Telegram-канале 21 августа.
Источник сообщил изданию, что следователям удалось пообщаться с госпитализированным политологом.
По словам Дугина, ему и дочери угрожали в соцсетях. Он также отметил, что они не придавали подобным сообщениям значения.
В России государственные и общественные деятели, политики заявляют, что целью организаторов взрыва автомобиля, за рулем которого была 30-летняя журналистка, был ее отец Александр Дугин. Они поддерживали проведение российской спецоперации на Украине.
В субботу вечером, 20 августа автомобиль Дарьи Дугиной взорвался на полном ходу на Можайском шоссе примерно в 21:00. По факту произошедшего возбудили дело об убийстве, совершенном общеопасным способом (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Оно передано в центральный аппарат СК. По мнению следователей, убийство Дугиной носит заказной характер. На Украине отвергают причастность к инциденту.
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