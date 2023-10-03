Правоохранители задержали судью из Ставрополья при заборе закладки с наркотиками

Отмечается, что судью задержали около полудня 19 сентября. Теркулов достал сверток, перемотанный изолентой, возле гаражей в Ейске и положил в карман. Оперативникам удалось задержать его на месте преступления, поскольку они отрабатывали этот район из-за того, что здесь также ранее появлялись наркоманы.

Сначала задержанный признался в покупке марихуаны, однако осознал во время беседы с сотрудниками полиции, что может лишиться работы, и безуспешно попытался дать взятку, после чего решился на побег. В ходе погони он выкинул наркотик на территорию заброшенной водокачки, однако полицейские смогли его задержать и обнаружили наркотики.

Отмечается, что в беседе с оперативниками задержанный представлялся Алексеем и заявлял, что он «не ребенок», чтобы убегать.

Теркулов, бывший членом коллегии по уголовным делам, добровольно покинул свой пост 30 сентября. Сейчас устанавливается, рассматривал ли он дела, находясь в состоянии наркотического опьянения.

Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

