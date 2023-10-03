Правоохранители задержали судью из Ставрополья при заборе закладки с наркотиками
Сотрудники полиции задержали судью Ставропольского краевого суда Халима Теркулова в городе Ейске (Краснодарский край). Его взяли с поличным, когда задержанный приехал за закладкой, сообщает LIFE.ru.
Отмечается, что судью задержали около полудня 19 сентября. Теркулов достал сверток, перемотанный изолентой, возле гаражей в Ейске и положил в карман. Оперативникам удалось задержать его на месте преступления, поскольку они отрабатывали этот район из-за того, что здесь также ранее появлялись наркоманы.
Сначала задержанный признался в покупке марихуаны, однако осознал во время беседы с сотрудниками полиции, что может лишиться работы, и безуспешно попытался дать взятку, после чего решился на побег. В ходе погони он выкинул наркотик на территорию заброшенной водокачки, однако полицейские смогли его задержать и обнаружили наркотики.
Отмечается, что в беседе с оперативниками задержанный представлялся Алексеем и заявлял, что он «не ребенок», чтобы убегать.
Теркулов, бывший членом коллегии по уголовным делам, добровольно покинул свой пост 30 сентября. Сейчас устанавливается, рассматривал ли он дела, находясь в состоянии наркотического опьянения.
Ранее в Москве на Калужском шоссе полицейские остановили автомобиль, внутри которого лежали пять килограммов марихуаны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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