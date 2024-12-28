Правоохранители задержали работавшую на мошенников курьера

Сообщается, что аферисты под видом сотрудников госструктур и силовых ведомств убеждали россиян переводить на якобы безопасный счет денежные средства. Задержанная уроженка Хакасии в мошеннической схеме выполняла роль курьера.

В частности, злоумышленница забрала 5,6 млн рублей у пожилого мужчины, 4 млн рублей у 51-летней женщины и более 200 тысяч рублей у 19-летней девушки. Против задержанной возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее пенсионерка по указанию мошенников устроила фейерверк в двух отделениях почты в Йошкар-Оле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

