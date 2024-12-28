Правоохранители задержали работавшую на мошенников курьера
Сотрудники правоохранительных органов задержали женщину-курьера в Москве, которая работала на мошенников. Ущерб от действий злоумышленников составил 84,6 млн рублей, сообщил Telegram-канал «МВД Медиа».
Сообщается, что аферисты под видом сотрудников госструктур и силовых ведомств убеждали россиян переводить на якобы безопасный счет денежные средства. Задержанная уроженка Хакасии в мошеннической схеме выполняла роль курьера.
В частности, злоумышленница забрала 5,6 млн рублей у пожилого мужчины, 4 млн рублей у 51-летней женщины и более 200 тысяч рублей у 19-летней девушки. Против задержанной возбудили уголовное дело по факту мошенничества.
Ранее пенсионерка по указанию мошенников устроила фейерверк в двух отделениях почты в Йошкар-Оле. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Взрыв в жилом доме произошел в Турции
- Дед Мороз пригласил «пошвыркать чайком» объявившего его вымышленным персонажем муфтия
- Средние реальные зарплаты россиян выросли на 7,2%
- Семь человек пострадали во время атаки ВСУ по Горловке
- Российская школьница попала в больницу после избиения
- АТОР: Почти половина проданных в 2024 году туров пришлась на Краснодарский край
- Йеменские хуситы заявили об уничтожении беспилотника США
- Правоохранители задержали работавшую на мошенников курьера
- Футболист Живоглядов заявил о невозможности прожить на 100 тысяч в месяц
- Глава Минспорта Дегтярев назвал Россию союзником WADA
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru