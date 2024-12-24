Обманутый мошенниками пенсионер дважды бросил в полицейскую машину коктейль Молотова
Столичная прокуратура взяла на контроль инцидент в центре Москвы, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что 65-летний мужчина, исполняя телефонные указания мошенников, дважды бросил в полицейский автомобиль предметы с воспламеняющейся жидкостью.
По данным ведомства, ранее мужчина стал жертвой телефонных мошенников.
В столичной прокуратуре призвали россиян не выполнять телефонные указания неизвестных лиц, кем бы они ни представлялись.
Ранее в пресс-службе Следственного комитета России рассказали, что телефонные мошенники стали представляться известными высокопоставленными сотрудниками СК РФ, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru