Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере».

Следствие полагает, что фигуранты с целью сбыта незарегистрированных и контрафактных лекарств вступили в сговор в ноябре 2023 года. Они организовали покупку таких лекарственных средств за рубежом и ввоз товара на территорию России.

Незарегистрированные лекарства стоимостью свыше 100 тысяч рублей помогли реализовать сотрудники одного из фармацевтических предприятий Москвы.

В ходе обысков в аптеках и по местам жительства обвиняемых были обнаружены лекарства. Следователям удалось установить пять злоумышленников, причастных к преступлению.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский рынок лекарств защищен от контрафакта и фальсификата. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

