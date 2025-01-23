Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве
Сеть аптечных пунктов с контрафактными лекарственными средствами на общую сумму 10 млн рублей обнаружили правоохранители в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Сбыт недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий, совершенный в крупном размере».
Следствие полагает, что фигуранты с целью сбыта незарегистрированных и контрафактных лекарств вступили в сговор в ноябре 2023 года. Они организовали покупку таких лекарственных средств за рубежом и ввоз товара на территорию России.
Незарегистрированные лекарства стоимостью свыше 100 тысяч рублей помогли реализовать сотрудники одного из фармацевтических предприятий Москвы.
В ходе обысков в аптеках и по местам жительства обвиняемых были обнаружены лекарства. Следователям удалось установить пять злоумышленников, причастных к преступлению.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российский рынок лекарств защищен от контрафакта и фальсификата. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Соболенко в третий раз подряд сыграет в финале Australian Open
- Правоохранители выявили сеть аптек с контрафактными лекарствами в Москве
- «Тревога вместо энергии»: Психолог о последствиях рождения ребенка после 40 лет
- Зеленский назвал условие для переговоров с Путиным
- Подростка приговорили к трем годам колонии за убийство приемной матери
- Экс-министр экономики РФ оценил в миллиарды долларов потери от санкций США
- Песков заявил о прочности российской экономики
- МВД РФ предложило упростить оформление при задержании пьяного водителя
- Глава офиса Зеленского Ермак заявил о тяжелой ситуации на фронте
- Минобороны: Россия атаковала критические газо-энергетические объекты Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru